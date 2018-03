Mostra em SP analisa filmes e vídeos dos anos 80 Até domingo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) organiza a mostra "Brasil Anos 80: Cinema e Vídeo". A exposição, inaugurada em fevereiro, trata da década do aparecimento do vídeo independente no País e das mudanças significativas no cinema do período. A retrospectiva exibirá 73 obras audiovisuais realizadas em película (longa e curtas-metragens) e em vídeo (documentários, videoarte e produções para a televisão).