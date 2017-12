Mostra em SP aborda limite entre a moda e a arte

Pelos próximos sete meses, quem visitar a unidade do Sesc no Ipiranga, bairro na zona sul de São Paulo, vai se deparar com um questionamento frequente no universo fashion: afinal, moda é arte? No projeto #ForadaModa – Uma Exposição em Construção, que será inaugurado oficialmente na segunda-feira, 4, a pergunta é respondida em performances, exposições, cursos e oficinas, que ocorrem até outubro.

“Estamos vivendo um momento muito particular na moda, uma era da moda de autor, e o projeto reflete bem isso”, afirma o estilista Fause Haten, um dos curadores da mostra. Ele cita como exemplos atuais dessa fase os trabalhos dos designers John Galliano, na grife francesa Maison Margiela, e Alessandro Michele, na italiana Gucci. “Eles não apresentam mais tendências, mas, sim, trabalhos autorais. E isso faz sentido, porque atualmente as pessoas compram roupas pelo mesmo motivo que consomem uma obra de arte: pela emoção. Elas compram um sonho”, diz Haten.

No projeto, entre outras intervenções, o estilista vai abrir ao público o processo criativo da coleção que apresentará na abertura do São Paulo Fashion Week, no dia 24. O desfile performance terá looks em tons de rosa e marionetes. Além dele, outros artistas ligados à área, como Karlla Girotto, Fernanda Yamamoto e Laerte Ramos, vão mostrar como pensam e criam moda além das passarelas. Embora o espaço possa ser visitado gratuitamente no horário de funcionamento do Sesc, a agenda não é fixa e as vagas para participar de oficinas, performances e cursos são limitadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Estamos começando a entender se moda é arte ou não, mas já sabemos que ela se apropria de linguagens artísticas”, afirma João Evandro Biazotto, responsável por levar o projeto ao Sesc. “Saint Laurent tem uma frase muito assertiva sobre isso: ele diz que a moda não é arte, mas precisa de artistas para viver”, completa Haten.

#FORADAMODA - UMA EXPOSIÇÃO EM CONSTRUÇÃO

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822; 3340-2000. 3ª a 6ª, 7h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom.,10h/18h30