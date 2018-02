Mostra em São Paulo revê 10 anos de Fomento ao teatro

O efeito do Fomento transcende a mera percepção subjetiva. Também pode ser comprovado em termos numéricos. Quando foi instituída, em 2002, a capital contava com cerca 40 grupos teatrais atuantes. Hoje, são cerca de 200 coletivos em atividade.

Para dar conta da efeméride, ocorre desta quarta até sábado a Mostra Fomento 10 anos. Serão apresentados cerca cem espetáculos, obra de 95 companhias de teatro que vão ocupar 40 endereços distintos. Na programação, será possível observar interessantes produções recentes. Caso de "Origem Destino", obra da Companhia Auto Retrato que propõe um percurso pela metrópole. A saga proposta tem início quarta, ao meio-dia, na Praça do Sé, e atravessa o caótico tecido urbano até chegar a Santo Amaro.

Fortemente problematizada por esses grupos, a cidade desponta ainda no trabalho da Cia. Les Commediens Tropicales. "Ver Ter", que será encenada sexta, às 13h, apropria-se do espaço público e inclui o espectador na tarefa de desenhar o resultado final.

Além das novidades, a mostra também traz antigas criações. É o caso de "Hygiene", título que o grupo XIX de Teatro lançou em 2005. Nascida dentro da universidade, a companhia é um dos exemplos mais eloquentes da transformação engendrada pela lei. O formato de organização em coletivos, algo que já se insinuava na década de 1990, teve nítido incremento. E isso teve impacto naquilo que se criou. Se o teatro comercial, até por questões de sobrevivência, mantém-se mais apegado às formas já estabelecidas, foi no ambiente de grupo que novas proposições puderam ser alcançadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

