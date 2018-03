Mostra em São Paulo homenageia artistas modernistas

Os 90 anos da Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, continuam sendo festejados. Agora em abril, chegou a vez de o público apreciar a exposição "90 Anos Depois - A Semana de Arte Moderna", que ocupa o Palácio dos Bandeirantes até o fim de julho. Ao todo são 80 obras, entre pinturas e esculturas, pertencentes ao Acervo dos Palácios, Instituto Brecheret, Pinacoteca Municipal e coleções particulares.

Trata-se de uma bela oportunidade para ver obras de importantes artistas brasileiros, nomes que estão marcados na história das artes plásticas nacionais, e que ajudaram a mudar e marcar uma época. Entre tantos artistas, integram a exposição obras de Pedro Alexandrino, Eliseu Visconti, Brecheret, John Graz, Rego Monteiro, Di Cavalcanti, Antonio Gomide, Ernesto De Fiori, Francisco Rebolo, Antonio Rocco, Benedicto Calixto, Bonadei, Mário Zanini, Pennacchi, Pancetti, Volpi, Bruno Giorgi, Cícero Dias, Clóvis Graciano, Flávio de Carvalho, Guignard, Ismael Nery e Lívio Abramo.

Complicado destacar alguns, mas há telas de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Que tal ver quadros marcantes, como "A Ventania" (1915), de Anita Malfatti, ou ainda "Operários" (1933), de Tarsila do Amaral?

Além de pensar essa mostra com obras significativas, a Associação Brasileira de Críticos de Arte tem ainda como objetivo fazer uma revisão e a leitura atualizada da coleção de arte moderna dos Palácios. Sendo assim, textos de Ana Cristina Carvalho, Carlos Soulié Franco do Amaral, Daisy Peccinini, Elza Ajzenberg, Elvira Vernaschi e Lisbeth Rebollo Gonçalves, que serão reunidos num catálogo, o qual será lançado durante a mostra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

90 Anos Depois - Palácio dos Bandeirantes (Av. Morumbi, 4.500). Tel. (011) 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Até 29/7.