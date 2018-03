Mostra em São Paulo celebra os críticos de arte Comemorando os 60 anos da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), o Palácio dos Bandeirantes inaugura hoje mostra com 61 obras criadas por 59 artistas premiados pela entidade. A exposição, até 18 de outubro, ainda presta homenagem ao pintor Arcangelo Ianelli, morto este ano. O Palácio dos Bandeirantes fica na Av. Morumbi, 4.500, tel. 2193-8282. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.