Mostra em NY revê arte latino-americana

O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa), um dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea do mundo, abre nesta quarta-feira uma mostra com cerca de 200 trabalhos de artistas latino-americanos. A exposição New Perspectives in Latin American Art, 1930-2006: Selections from a Decade of Acquisitions ("Novas Perspectivas em Arte Latino-Americana, 1930-2006: Seleções de uma Década de Aquisições", em tradução livre) apresenta trabalhos que dão um panorama da arte na região. Há obras dos estilos mais variados - incluindo representativas do modernismo, do abstracionismo geométrico e da arte conceitual - incorporadas ao acervo do museu nos últimos dez anos. O Brasil aparece representado por trabalhos de artistas consagrados internacionalmente, como por exemplo Lygia Clark, Helio Oiticica, Willys de Castro, Geraldo de Barros, Waltércio Caldas e Vik Muniz. Também foram incluídas na exposição obras do uruguaio Joaquín Torres-García, do venezuelano Alejandro Otero, do mexicano Gabriel Orozco e outros grandes nomes da arte latino-americana. A mostra no MoMa coroa um mês em que os artistas da América Latina dominaram o cenário artístico nova-iorquino. Apenas nesta semana, duas das mais conhecidas casas de leilão da cidade, a Sotheby's e a Christie's, realizaram vendas de trabalhos de representantes da região. Entre as obras apresentadas para leilão estão 13 de artistas brasileiros, incluindo Portinari e Di Cavalcanti. Na terça-feira, também chegou ao fim a primeira a Pinta, a primeira feira de arte latino-americana contemporânea realizada na cidade - e na qual o brasileiro Waltércio Caldas foi homenageado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.