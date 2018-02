Mostra em Nova York investiga o legado de Andy Warhol Há dois caminhos possíveis para seguir na saída da exposição Regarding Warhol - Sixty Artists, Fifty Years, em cartaz no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, até o fim de dezembro. O percurso natural e quase irresistível é terminar na loja de suvenires da própria mostra - o que não deixa de ser uma ironia (ou quase um pleonasmo) quando se trata de Andy Warhol (1928-1987), o artista que se definiu como uma projeção de tudo que pode ser comprado e vendido e passou anos copiando caixas de sabão e latas de sopa das prateleiras do supermercado.