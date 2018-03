Mostra em Moscou premia O Palhaço A organização da Mostra de Cinema Brasileiro em Moscou resolveu estimular a participação do público, além dos debates já promovidos com artistas e diretores brasileiros. Em 2012, para comemorar os cinco anos do festival, os presentes puderam escolher, por meio de votação, o melhor filme do evento. Entre os filmes apresentados, a audiência elegeu O Palhaço, de Selton Mello, como o melhor da mostra. O evento ocorreu entre 21 e 27 de novembro. O longa O Palhaço está na concorrência brasileira pelo Oscar, na categoria melhor filme estrangeiro 2013. Em Moscou e São Petersburgo, foram exibidas 12 produções brasileiras.