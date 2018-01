Mostra em Londres unirá duas versões de 'Os Girassóis’, de Van Gogh, pela primeira vez em 65 anos

Pela primeira vez em 65 anos, duas versões de Os Girassóis, de Van Gogh, estarão sob o mesmo teto. A National Gallery de Londres irá inaugurar em janeiro exposição com duas das cinco obras que o pintor criou em 1888. A série foi criada quando Van Gogh morava no sul da França e se preparava para receber Paul Gauguin, com quem viveu brevemente.

O museu também mostrará investigação científica feita em parceria com o Museu Van Gogh de Amsterdã, que busca identificar o processo de elaboração dos quadros e o significado delas na obra do artista.

As outras três versões de Os Girassóis estão expostas em Tóquio, Munique e Filadélfia.