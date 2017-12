Mostra em Londres traz diferentes 'caras' da bandeira brasileira; veja

A Embaixada do Brasil em Londres inaugura no dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, a exposição Bandeiras do Brasil - Flags from Brazil, que traz diferentes representações da bandeira brasileira. Com uma abordagem contemporânea, artistas de diferentes gerações ao longo da história republicana do Brasil transmitiram para as obras suas visões pessoais da bandeira enquanto símbolo nacional. A mostra, que fica aberta até o dia 28 de novembro, traz trabalhos dos artistas Anna Bella Geiger, Brígida Baltar, Chang Chi Chai, Hélio Oiticica, Julia Csekö, Marcos Cardoso, Martha Niklaus, Sueli Fahri e Xico Chaves. A curadora da exposição, Martha Niklaus, acredita que nos trabalhos é possível identificar "desejos, repúdios, exaltações e reivindicações presentes na alma do povo". "A apresentação destas obras pretende provocar reflexões sobre os aspectos da vida social, econômica e cultural no Brasil de hoje e do seu passado recente". Os dez trabalhos expostos na Galeria 32 da Embaixada brasileira fazem parte uma seleção feita a partir de exposição Bandeiras do Brasil, realizada em 2003 no Museu da República, no Rio de Janeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.