Mostra em Londres traz auto-retratos de ícones da pintura

Uma mostra de pinturas em Londres traz auto-retratos de artistas que compõem a prestigiada coleção da Galleria Uffizi, de Florença. Ícones da arte ocidental, como o espanhol Diego Velázquez, o russo Marc Chagall e o italiano Filippino Lippi presenteiam os espectadores com olhares pessoais sobre eles mesmos e sua arte. Em uma época em que estava longe o culto contemporâneo às celebridades, os pintores se apegaram à arte para varar os tempos. Em seu auto-retrato completado por volta de 1776, por exemplo, o pintor neoclássico alemão Johann Zoffany segura um crânio e uma ampulheta - que representam a brevidade da vida - e dá sua lição: apenas a arte, diz a mensagem, é longeva. Oportunidade Em Florença, as obras são normalmente mantidas no corredor Vasari da Galeria Uffizi, que liga o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti. "Como o acesso é difícil, esta é uma oportunidade rara de experimentar o que é um dos mais impressionantes locais da arte mundial", disseram os organizadores da exposição. A Dulwich Picture Gallery, que fica no sul de Londres, trouxe à capital britânica 50 trabalhos, escolhidos entre os cerca de 1,6 mil auto-retratos de artistas ocidentais mantidos pela prestigiada galeria florentina. A mostra Auto-retratos da Uffizi fica em cartaz até 15 de julho.