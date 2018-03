Mostra em Londres liga guerra a avanços na medicina

Uma exposição em uma galeria de Londres aborda a dura realidade das guerras e como a medicina tem lutado para curar os feridos em conflitos. A mostra War and Medicine, organizada em parceria com o Museum of Man, de Dresden, entra em cartaz na Wellcome Collection a partir deste sábado. Em uma das paredes, uma grande tela mostra um soldado da Primeira Guerra Mundial "sendo retirado da lama" em uma maca, como descreve a curadora da exposição, Kate Forde. Forde diz que o quadro de Gilbert Rogers é "horrorosamente realista". "Foi pintado depois da guerra, mas, sem dúvida, ele estava fazendo rascunhos enquanto estava na frente de combate", afirma. A tela ficou enrolada na Wellcome Collection por meio século e precisou ser restaurada por semanas antes de ser exibida. Face moderna Em outra obra, uma instalação de vídeo mostra médicos e enfermeiros cuidando de soldados feridos no Afeganistão com tudo que a medicina moderna tem a oferecer. Ao contrário do quadro de Rogers, a instalação de vídeo, feita por David Cotterrell, foi criada especialmente para a exposição para mostrar a face moderna da medicina de guerra. O artista passou várias semanas no Afeganistão em 2007, assistindo a operações realizadas em tendas no deserto e vendo soldados sendo levados de volta para casa para cirurgias de emergência. A exposição também inclui obras que mostram técnicas de cirurgia plástica desenvolvidas durante a Primeira Guerra Mundial para tratar ferimentos que desfiguravam o rosto e outras histórias em vídeo sobre as cicatrizes mentais deixadas pela guerra. Kate Forde diz que espera que a mostra faça com que os visitantes pensem sobre "a contradição entre a destruição da guerra e a humanidade da cura". Para Forde, o assunto "não é tabu, mas é levemente escondido". "As pessoas vão pensar no custo humano da guerra, e não apenas o impacto físico", conclui a curadora da exposição. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.