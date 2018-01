Mostra em Londres destaca imagens clássicas da 'Vanity Fair'

Um dos mais prestigiosos museus do mundo dedicados à arte dos retratos, o National Portrait Gallery, vai dedicar uma exposição a fotos clássicas de uma das mais famosas revistas de comportamento e estilo do mundo, a Vanity Fair. A mostra Vanity Fair Portraits: Photographs 1913-2008, traz imagens famosas de celebridades clicadas durante o primeiro período da revista (1913-1936), ao lado de figuras famosas mais contemporâneas, que foram capa da revista depois de seu relançamento, em 1983. Entre as celebridades que têm seus retratos na exposição estão Madonna, fotografada por Mario Testino, Hillary Swank em uma foto de Norman Jean Roy e o famoso retrato das divas de Hollywood como Sophia Loren e Kate Winslet, feito pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz. Ao longo dos anos, a revista publicou fotos de celebridades distintas como Albert Einstein, Charlie Chaplin, Josephine Baker e mais recentes, como Madonna, Julianne Moore, Demi Moore, entre outras que causaram críticas e chamaram a atenção do público e da mídia. Segundo Graydon Carter, editor da Vanity Fair, "a reunião dos retratos icônicos da revista em uma única exposição é como ver a história da fotografia", afirmou. A exposição Vanity Fair Portraits: Photographs 1913-2008 fica em cartaz na National Portrait Gallery, em Londres, de 14 de fevereiro até 23 de março. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.