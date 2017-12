Mostra em Londres celebra aventuras de Dalí no cinema

Luis Buñuel, Walt Disney, Alfred Hitchcock e os irmãos Marx são alguns dos cineastas famosos que trabalharam com Salvador Dalí para produzir algumas das imagens mais impressionantes do século 20. Estas e outras parcerias são apresentadas na exibição Dalí & Film (Dalí e o Cinema, em tradução livre) na Tate Modern, em Londres, que traz mais de 100 obras do artista catalão, entre elas 60 pinturas. A mostra foi organizada cronologicamente e inclui material para os filmes Um cão Andaluz, A Idade do Ouro (1929-30), Quando Fala o Coração (1945) e Destino (1946). A exposição mostra como o trabalho com o cineasta Luis Buñuel foi marcado pela imaginação delirante de Dalí e de que forma a obra posterior do artista espanhol foi influenciada por um clima cinematográfico. Dalí chegou a considerar o cinema superior à pintura, embora também tenha declarado que "o melhor cinema é aquele que pode ser sentido de olhos fechados". Ao longo de sua carreira, Dalí imaginou vários filmes, expostos em textos poéticos e esboços, cenários e pinturas. O artista não pensou duas vezes antes de aceitar as colaborações com Hitchcock e com o estúdio Walt Disney. Um dos destaques na mostra da Tate Modern é um curta-metragem feito por Dalí com Walt Disney, uma colaboração que permaneceu inacabada por quase 60 anos e foi concluída pelo sobrinho de Walt, Roy Disney.