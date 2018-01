Mostra em Londres bate recorde de vendas antecipadas Uma nova exposição em Londres sobre o processo criativo do artista Miguel Angel em obras-primas como a Capela Sistina e a Capela Medici, em Florença, bateu o recorde de ingressos vendidos antecipadamente. A mostra que será inaugurada nesta terça-feira no Museu Britânico, já vendeu mais de 10 mil bilhetes, o que constitui um marco histórico. A exposição reúne peças do museu Britânico, do Museo Ashmolean de Oxford e do Museo Teyler da Holanda, com desenhos e esboços que não são vistos juntos desde que foram retirados do estúdio do artista renascentista após a sua morte em 1564. Miguel Angel não havia dado seu aval para a exposição. "Ele não gostaria de nos ver observando seus desenhos de trabalho", disse Hugo Chapman, curador de desenhos italianos no Museu Britânico e autor de um livro recente sobre o artista. "Miguel Angel só queria que as pessoas vissem sua obra terminada e se sentissem encantadas por ela, sem se dar conta de que era o resultado de mil decisões", disse Chapman. O Museu Britânico deu como título à mostra Os Desenhos de Miguel Angel: Mais perto do Mestre e descreveu os desenhos como "as obrs que Miguel Angel, o perfeccionista, não gostaria que ninguém visse". Os esboços revelam o árduo trabalho de preparação para as obras-primas, algo que Miguel Angel tentou dissimular. Com freqüência, destruía os desenhos para que seus rivais não se apropriassem de sua obra. A mostra se estenderá até o dia 25 de junho.