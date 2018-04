Mostra em BH exibe tapeçarias dos séculos 17 e 18

As manufaturas de tapeçarias Gobelins e Beauvais foram criadas no século 17 por uma decisão do reino da França, com o objetivo de encerrar as dispendiosas importações de peças estrangeiras e fornecer à coroa criações de prestígio tecidas em território nacional. Logo passaram a ser identificadas como um símbolo do requinte do país europeu. Monarcas franceses costumavam presentear outros reis e imperadores com as tapeçarias e ainda nos dias atuais as peças são destinadas à decoração de palácios, embaixadas e órgãos do governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.