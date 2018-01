Mostra do MAM comemora 20 anos do Clube da Gravura Durante os 20 anos do Clube de Gravura do Museu de Arte Moderna de São Paulo, mais de 90 artistas brasileiros participaram do projeto criando obras que foram adquiridas por colecionadores. Amanhã, o MAM inaugura em sua Sala Paulo Figueiredo, uma mostra para comemorar a data redonda da criação do clube e, dessa maneira, reunir e apresentar a diversidade das peças. A exposição tem curadoria de Cauê Alves e Margarida Sant?Anna. São tantas obras que nem todas couberam nas paredes da sala: por isso, foram instaladas mapotecas no centro do espaço expositivo com gravuras que poderão ser manuseadas pelo público, além de algumas matrizes. Como diz Cauê Alves, apesar de a mostra ser comemorativa e, dessa forma, colocar num mesmo espaço as criações especiais para o Clube de Gravura sem nenhuma hierarquia ou recorte curatorial, ela não deixa de indicar "as diferentes orientações adotadas pela curadoria do MAM nesses 20 anos". Quando o Clube de Gravura foi fundado, em 1986, por Maria del Carmen Perez Sola criadora, um ano antes, do Departamento de Artes Gráficas do museu, eram apenas convidados artistas já "consagrados" ou que já tinham seu nome ligado ao gênero gráfico. Fayga Ostrower, Renina Katz, Maria Bonomi, Tomie Ohtake, Marina Caram, Emanoel Araújo, Odetto Guersoni, Evandro Carlos Jardim, Anna Bella Geiger, Regina Silveira e Carmela Gross são alguns dos nomes que figuraram nos primeiros times. Aos poucos, afirma Alves, o museu foi convidando artistas que não tinham a gravura como gênero principal de sua produção "para experimentá-la", colocando suas criações numa "linha tênue" - muitas saíram do plano ou do suporte papel, transformaram-se em objetos, múltiplos, "obras híbridas", enfim, adentraram na escala do tridimensional. "O grande passo de ruptura foi em 1996, na gestão de Tadeu Chiarelli", diz o curador. Nesse momento, o MAM começou a chamar artistas de "uma nova geração que questionava a pureza do suporte", explica Alves - mas, como ele reforça, nunca deixando de convidar os mais tradicionais. "Nos últimos dois anos, os próprios sócios expressaram a vontade de ver no clube obras que valorizassem o plano novamente. É a questão do gosto do colecionador", lembra Alves. Desse momento de ruptura, o curador cita as participações de Iran do Espírito Santo, em 1997, que criou um objeto em madeira em que aparece a imagem de um coelho, já uma obra conhecida do artista; de Elias Muradi, em 1998; de José Resende e de Sandra Cinto, em 1999 - todos eles responsáveis por obras tridimensionais. Outro artista responsável por uma "gravura" diferente foi Paulo Climachauska, em 2000: ele fez uma espécie de kit que trazia papel-carbono para o colecionador fazer o desenho e reproduzi-lo. "O perfil das obras do Clube está muito ligado à própria imagem do museu, que começou moderno e foi para o contemporâneo", diz o curador - o MAM também tem, desde 2000, o Clube de Fotografia. Os associados do Clube de Gravura pagam anuidade de R$ 2.750. Clube da Gravura: 20 Anos. MAM.Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 3 do Parque do Ibirapuera, 5549-9688. 3.ª a dom., 10 h às 18 h. R$ 5,50 (dom. grátis). Até 10/9.