Mostra do Ibope para TV paga deve crescer de 9 para 15 regiões

Consultado sobre o assunto pela coluna, o Ibope não descarta o plano de expansão. "A penetração da Pay TV vem crescendo e o Ibope vem aumentando a sua cobertura gradualmente. Começamos em 2001 com 2 mercados, passamos para 6 praças em 2003, 8 mercados em 2009 e, em 2012, alcançamos as 9 regiões aferidas atualmente. Nosso objetivo é cada vez mais representar a audiência da Pay TV, de acordo com a evolução do comportamento de consumo do meio."

Para o Ibope, a soma de novos mercados promoveria saldo maior, sem impactar o porcentual de cada canal, "Ao ampliarmos a abertura, representamos um universo maior e, consequentemente, teremos aumento dos números absolutos. Sobre a audiência porcentual, uma eventual movimentação da média será identificada de acordo com as diferentes variáveis de análise, como: programa, faixa horária, target, emissora, e entre outras. De maneira geral, em função da população destes mercados terem uma representatividade pequena no universo, os impactos são muitos pequenos."

Ao vivo do espaço: é mais ou menos isso que o canal NatGeo promete para 14 de março, às 21h. Por duas horas, o canal fará uma transmissão da Estação Espacial Internacional (ISS) e da sala de Controle de Missão em Houston, Texas.

Ao vivo 2. Com acesso ao material de arquivo da ISS e da sala de Controle de Missão, o Nat Geo entrará em órbita com os astronautas Rick Mastracchio e Koichi Wakata da ISS, enquanto o astronauta Mike Massimino entrará ao vivo de Houston.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ensaio fotográfico publicado hoje no GShow, site da Globo, a atriz Polliana Aleixo fala sobre a missão de discutir a questão do peso na novela das 9, Em Família. Ela engordou um bocadinho só para chegar a 58 Kg e sofrerá por isso, vivendo a filha de Shirley (Viviane Pasmanter) na trama de Manoel Carlos.

Começou bem para a Globo a troca da Sessão da Tarde pelo Vale a Pena Ver de Novo na Grande São Paulo. A faixa horária somou 2 pontos a mais na segunda-feira, ou 18% de crescimento, com relação aos números do mesmo período nas quatro segundas-feiras anteriores. Cada ponto equivale a 65 mil domicílios.

Beijinho no ombro. Rodrigo Faro se faz de Valesca Popozuda, ao lado da original, para embalar seu quadro de maior sucesso: o Dança, Gatinho está de volta. Juntos, os dois engatam coreografia e interpretação do hit Beijinho no Ombro. O apresentador bem que tentou chegar perto das medidas dela, mas a largura das coxas denuncia toda a diferença. É domingo, no Melhor do Brasil, da Record.