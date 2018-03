MOSTRA DO ARTISTA COMEÇA EM MAIO NO PAÍS

Ainda em seus preparativos finais, a mostra Caravaggio e Seus Seguidores, que, até o momento, conta com a exibição de cerca de 8 pinturas originais do mestre barroco e outras 14 obras dos chamados caravaggistas, ou seja, artistas que nele se inspiraram, começará sua itinerância pelo Brasil em 15 de maio, quando será inaugurada na Casa Fiat de Cultura de Belo Horizonte. A exposição fica em cartaz em Minas até 15 de julho, seguindo, depois, para São Paulo, onde será apresentada no Masp (entre 25 de julho e 23 de setembro), e para o Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, na Argentina (de 5 de outubro a 2 de dezembro).

A mostra, organizada pela Base 7, conta com apoio de órgão do patrimônio histórico e artístico italiano e do polo de museus de Roma, permitindo a negociação para a vinda de obras como, por exemplo, Ecce Homo e São Francisco de Assis em Meditação, de Caravaggio, e de seguidores como Ribera e Simon Vouet. / CAMILA MOLINA