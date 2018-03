Mostra do artista Bax é inaugurada Será inaugurada hoje, às 20h30, no Espaço Minas Gerais (Rua Minas Gerais, 246, Higienópolis, tel. 3097-9698), a mostra 200 Faces de Jesus de Nazaré, com obras do artista mineiro Petrônio Bax. Morto em 2009, ele foi aluno do pintor Guignard entre 1946 e 1951, quando estudou na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte. A exposição apresenta obras em diferentes técnicas de pintura e desenho e nas quais Bax explorou variações de expressões, idades e raças da figura de Jesus de Nazaré. Por ocasião da exposição, ocorrerá hoje, às 21 h, no local, uma palestra do professor Roque Camêllo sobre o artista. A mostra fica em cartaz até 5 de abril.