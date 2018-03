Mostra de Tiradentes premia 'Os Dias com Ele'

Houve ainda prêmios para curtas - e o vencedor foi "Meu Amigo Mineiro", de Gabriel Martins e Victor Furtado, que você pode ver na internet (o filme está disponibilizado no endereço vimeo.com/56632714, senha/password: cemg) - e outro do público, que engloba todas as seções do evento e destacou "Dossiê Jango", de Paulo Henrique Fontenelle, exibido na Mostra Praça.

Aurora não é só a menina dos olhos de Tiradentes - a mostra competitiva que, em pouquíssimo tempo, meia dúzia de anos, se converteu na grande vitrine da produção autoral e independente do cinema brasileiro. Até por isso, atrai olheiros de importantes festivais internacionais. Este ano, estiveram em Minas: Anne Deslth, programadora da Quinzena dos Realizadores de Cannes; Bernar Payen, da Semana da Crítica no mesmo festival; e Sergio Fant, do Festival de Locarno.

Essa é uma característica forte de Tiradentes, mas Aurora também é um ponto de encontro e discussão, quase um estado de espírito. Os estrangeiros todos destacaram que a solidariedade entre os autores - que colaboram nos filmes uns dos outros - é muito bonita de se ver.

Tiradentes é um dos três festivais que a Universo Produção realiza ao longo do ano. Compõem um projeto chamado Cinema sem Fronteiras: em janeiro, Tiradentes, o novo; em junho, Ouro Preto, o cinema de arquivo; no fim do ano, Belo Horizonte, o mercado. Os caminhos do cinema, cada vez mais, passam por Minas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

PREMIADOS

JÚRI DA CRÍTICA

"Os Dias com Ele", de Maria Clara Escobar

Menção - "Linz: Quando Todos os Acidentes Acontecem", de Alexandre Veras Costa

JÚRI JOVEM

"Os Dias com Ele", de Maria Clara Escobar

Menção - "Matéria de Composição", de Pedro Aspahan