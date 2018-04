Mostra de Tiradentes premia filme 'Os Residentes'

O melhor longa do júri popular foi "Solidão e Fé", de Tatiana Lohman, exibido no Cinema da Praça, ao ar livre. O tempo colaborou. Criada pela Universo Produção há 14 anos, a Mostra de Tiradentes consolidou seu prestígio nacional e internacional nos últimos quatro anos justamente com a Mostra Aurora, que tem curadoria de Cleber Eduardo. A Universo abriu essa importante janela para novos realizadores que buscam desenvolver outra linguagem para o cinema brasileiro.

Mas Tiradentes não se fecha a outros tipos de cinema, nem ao mal falado cinema de mercado. A mostra presta homenagens - este ano, ao ator Irandhir Santos e ao diretor Paulo Cezar Saraceni - e, por isso mesmo, o espectro das projeções contemplou até o maior fenômeno de bilheteria da história do País, "Tropa de Elite 2", de José Padilha. Embora tenham passado rapidamente pela cidade, a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, e a secretária do Audiovisual, Ana Paula Santana, não chegaram a discutir as grandes questões da cultura nem do cinema, especificamente. Mas os debates - estéticos e políticos - foram ricos e foi tirada a Carta de Tiradentes, lida na sexta-feira à tarde pelos atores Irandhir Santos e João Miguel.

Assinada por entidades e autores, a Carta visa garantir um espaço para o cinema de experimentação, que Tiradentes celebra. Assim como esse cinema encontrou o canal na iniciativa da Universo Produção, também necessita de incentivo para chegar ao mercado. Mesmo que "Os Residentes", o vencedor deste ano, não vá fazer o público de "Tropa 2" - os fabulosos 11 milhões de espectadores -, é um filme que atinge um segmento e precisa ser contemplado. O apoio à distribuição e exibição de filmes pequenos, autorais, foi um tema premente em Tiradentes.

"Os Residentes" concorreu em Brasília, no fim do ano. No debate em Tiradentes, o diretor lembrou que, a título de apresentação, havia dito em Brasília que era autor de uma tese sobre Jean-Luc Godard. Pronto, bastou para que seu filme e ele fossem rotulados como ''subgodardianos''. Não é o caso e "Os Residentes" sai agora aureolado de Tiradentes para tentar seduzir plateias internacionais em Berlim. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.