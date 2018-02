Mostra de Stand-up Comedy reúne 15 humoristas em SP

Nesse palco não há cenário, nem figurino, muito menos trilha sonora. As piadas não podem ser conhecidas e geralmente são baseadas no cotidiano, em experiências e impressões de um humorista que se apresenta sozinho, sem qualquer apoio de cenário ou figurino. Essas são algumas características do gênero que vai tomar conta do Teatro Juca Chaves durante cinco semanas para compor a segunda edição da Mostra Brasileira de Stand-up Comedy. De hoje até 28 de novembro, 15 humoristas passarão por lá.

Haverá uma sessão às sextas-feiras, duas aos sábados e duas aos domingos. Serão dois artistas por noite, em apresentações de 30 minutos cada, com um terceiro fazendo a abertura de 10 minutos. Assim, somam-se cinco apresentações por semana, com 1h10 de duração cada.

"O projeto propõe a formação de uma plateia atenta e assídua. Por isso, foram reunidos grandes nomes do stand-up nacional, num formato que permite que, numa única apresentação, o público possa conferir três humoristas, com estilos bastante diferentes", explica o curador e humorista Marcelo Mansfield. Entre os principais nomes, estão Ângela Dip, Bruno Motta, Fábio Porchat, Geraldo Magela (mais conhecido como Ceguinho), Marcelo Madureira (do programa "Casseta & Planeta", da Globo) e o próprio Mansfield, um dos precursores do gênero no Brasil.

Em 2008, a convite do Sesc Ribeirão Preto, a produtora Clarissa Rockenbach e o sócio e marido Fernando Padilha criaram uma programação de humor intitulada "Tá Rindo de Quê?". Na ocasião, eles convenceram os artistas (Ângela Dip, Cláudio Torres Gonzaga, Fábio Porchat, Fernando Caruso e Marcelo Mansfield) a aumentar seu repertório de 15 para 50 minutos, o que deu a ideia de realizar o evento por todo o País. Antes de vir a São Paulo, a segunda versão da mostra já passou pelo Rio, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte e ainda percorrerá outras capitais. As informações são do Jornal da Tarde.

2º Mostra Brasileira de Stand-Up Comedy - De hoje a 28 de novembro. Sex., às 22h, sáb., às 22h e 23h30, e dom., às 19h e 20h30. Teatro Juca Chaves (R. João Cachoeira, 899, Itaim Bibi). Tel. (011) 3168-2015. Classificação: 14 anos. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).