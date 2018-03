Mostra de SP traz melhores peças infantis de 2008 Cinco espetáculos de teatro infantil e jovem de qualidade indiscutível, que estrearam no ano passado e são candidatos ao Prêmio Femsa, estarão reunidos a partir de hoje e até o próximo dia 15 no Centro Cultural São Paulo (CCSP). Pela primeira vez, o público terá a oportunidade de conferir uma mostra inédita das peças finalistas que disputam a premiação em 17 categorias, cujos valores são entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. ?Há um tempo, nós do CCSP e a Femsa vínhamos conversando sobre a possibilidade de se fazer uma amostragem dos espetáculos concorrentes ao prêmio, a fim de que o público e a classe artística pudesse assistir a todos aqueles com chance de saírem vencedores?, diz Lizette Negreiros, atriz e curadora-assistente da área de teatro infanto-juvenil do CCSP há pelo menos 20 anos. O musical caipira Sapecado, que conta a história da viagem da roceira Assunta, do cachorro Rex e do carteiro Adauto pela estrada de Bromongó, levou o maior número de indicações - autor de texto original e direção (Marcelo Romagnoli), cenografia (Marisa Bentivegna), música originalmente composta (Kleber Albuquerque e Tata Fernandes), ator (Rubi, que também é cantor), revelação (Eduardo Mantovan) e espetáculo infantil. Sapecado será apresentado nos dias 14 e 15, às 16 horas. Cindi Hip-Hop - Pequena Ópera Rap, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e O Médico e os Monstros, cuja dramaturgia é de Mário Viana, seguem Sapecado na quantidade de indicações para o prêmio. Cindi Hip-Hop será apresentado no dia 13, às 21 horas. O Médico e os Monstros, uma adaptação bem-humorada da novela de terror do século 19 escrita por Robert Louis Stevenson, não será apresentada na mostra. As informações são do Jornal da Tarde.