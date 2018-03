Mostra de SP homenageará Elia Kazan e Nino Rota

A exemplo de Cannes, que criou a seção Cannes Classics só para exibir clássicos restaurados, a 35.ª Mostra anuncia uma impressionante seleção de títulos que fazem parte da história do cinema. "Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick, que comemora 40 anos; "Táxi Driver, Motorista de Táxi", de Martin Scorsese; e três filmes italianos míticos - "O Leopardo", de Luchino Visconti; "A Doce Vida", de Federico Fellini; e "1900", de Bernardo Bertolucci. Os dois primeiros integram as comemorações do centenário de Nino Rota, que assina as trilhas de ambos.

Na sequência do admirável documentário de Martin Scorsese sobre Elia Kazan, a Mostra anuncia uma retrospectiva com dez filmes do grande diretor. Para apresentá-la, virá a São Paulo a viúva do artista, Frances Kazan. Outro evento de porte será a exposição de Sergei Paradjanov, com obras expostas no Masp e uma retrospectiva parcial de seus filmes. O diretor da Georgia, filho de armênios, foi revelado no Brasil pela Mostra. Personalidade controversa - foi preso por homossexualismo, tráfico de ícones e especulação -, Paradjanov provocaria discussões, de todo jeito, por filmes como "Cavalos de Fogo", que transpõe Romeu e Julieta para os Cárpatos.

Entre os convidados confirmados, Atom Egoyan, integrante do júri internacional, ministrará um workshop. Jan Harland, cunhado e produtor de Stanley Kubrick, também dará uma master class sobre seu trabalho com o diretor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.