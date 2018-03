Mostra de SP exibe 1º longa de animação português Um dos destaques de hoje da 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começou no dia 23 de outubro e segue até o dia 05 deste mês, é o primeiro longa de animação português "Até o Tecto do Mundo". Dirigido por Antônio Valente, Carlos Silva e Vítor Lopes, o filme conta a história do rei Barbeca, que em seu reino distante só pensa em construir uma enorme torre, daí o título. Mesquinho, tirano e maquiavélico, ele proíbe tudo em seu reino, até brincar e subir em árvores. Coisas impensáveis como conversar com borboletas ou se pendurar nas estrelas também são vetadas. Tudo muda quando o menino João Sete Sete, acendedor de lareiras do rei, conhece na floresta proibida de Azeméis uma menina que lhe conta os segredos do outro lado do território. A torre, enquanto isso, vai ficando cada vez mais alta e a população se pergunta se ela será concluída quando atingir o teto do mundo. As informações são do Jornal da Tarde.