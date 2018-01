Mostra de Otto Stupakoff abre novo espaço em MG Dando início às comemorações de seus 40 anos, a Fundação Clóvis Salgado, em parceria com o Instituto Moreira Salles, inaugura hoje o Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, em Minas Gerais. O espaço abre sua programação com uma mostra de Otto Stupakoff (1935-2009). O centro vai promover diversas atividades, como mostras, editais, intercâmbios e debates. A exibição conta com 70 obras do fotógrafo. O espaço funciona na Avenida Afonso Pena, 737, Belo Horizonte, centro, de terça a domingo, de 12 às 19 h, e às quintas-feiras, até às 21 h, com entrada franca. Mais informações pelo tel. (31) 3236-7400 ou no site www.fcs.mg.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.