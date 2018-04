Mostra de Monet é segunda mais vista A retrospectiva de Claude Monet no Grand Palais, de Paris, foi considerada a segunda exposição mais vista de toda a história da França. Visitada por mais de 910.000 pessoas, a mostra do pintor impressionista se encerrou nesta semana, e teve seus horários de visitação estendidos nos últimos dias para dar conta do público. A única exposição a superar a de Monet em público ocorreu em 1967. Era dedicada a Tutankamon e recebeu 1,2 milhão de espectadores. Existe, porém, uma diferença entre as duas, ressaltam os organizadores. Se a mostra do antigo faraó ficou aberta durante sete meses, a retrospectiva do impressionista durou apenas quatro. / EFE