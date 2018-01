Mostra de Marco Rossi homenageia as mulheres A proposta era resgatar uma prática remota, de outros séculos: a de realizar retratos pintados de pessoas da nobreza quando não existia a fotografia. "É uma maneira de preservar uma beleza rara", diz Lilian Heitor, curadora do Cultural Blue Life e da mostra Mulheres... Retratos Face-Flóreo, com quadros feitos pelo artista Marco Rossi. Se Lilian tinha já em mente essa idéia para conceber uma exposição especial para a época do Dia das Mulheres, Rossi sempre foi um artista que quis dedicar-se aos retratos. Desse modo, a empatia foi instantânea e o resultado são os 15 quadros expostos agora no Blue Life. São retratos hiper-realistas de mulheres que se destacam em várias áreas. A coreógrafa Marika Gidali, a crítica de arte Radha Abramo, a cantora Luciana Mello, a senadora Heloísa Helena, a ex-secretária de Estado da Cultura Claudia Costin e a atriz Audrey Hepburn (esta, ícone da mostra), entre outras. Rossi baseou-se em fotografias para fazer todos os óleos sobre tela (algumas, ele mesmo fotografou). As obras serão doadas para as ilustres modelos. Marco Rossi. Cultural Blue Life. Av. Brasil, 298, Jd. América, 3884-9084 . 10h/19h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 1.º de abril.