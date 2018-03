Mostra de Giacometti inaugura sábado na Pinacoteca O olhar direto, resultante da linha reta entre os olhos do pintor e seu modelo, é uma das chaves fundamentais para se entender a obra de Alberto Giacometti (1901-1966). "Ele cresceu em um ateliê, desde criança posava para o seu pai, o pintor Giovanni Giacometti", diz a curadora Véronique Wiesinger. Nas salas da Pinacoteca do Estado, a especialista, diretora da Fondation Alberto et Annette Giacometti de Paris, prepara os últimos detalhes da mostra que será inaugurada no sábado no museu e que apresenta, pela primeira vez no Brasil, todas as vertentes da obra de Alberto Giacometti. A pintura e a escultura estão sempre interligadas em toda a trajetória do artista, ele as cria (além da gravura e do desenho) por toda a sua vida. Para ele, uma cabeça, escultórica ou pictórica, é como uma maçã das naturezas-mortas de Cézanne; e a figura, assim, muito mais do que a representação fotográfica, diz a curadora.