Mostra de fotos lembra os dez anos da morte de Lady Di

Uma exposição fotográfica lembra em Londres os dez anos da morte da princesa Diana, uma das mulheres mais retratadas dos últimos tempos. A exposição, aberta neste domingo, 15, ficará em cartaz até outubro na National Portrait Gallery e pretende repassar a vida de Lady Di em suas facetas como princesa e esposa do herdeiro da coroa britânica, mas também como mãe, mulher comprometida com os direitos humanos e ícone da moda. Diana, filha mais nova do oitavo conde de Spencer, nasceu em 1961 em Sandringham (Norfolk, sudeste da Inglaterra) e com apenas 20 anos se casou com o príncipe Charles em cerimônia na Catedral de São Paulo de Londres acompanhada por 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Era um sinal do grande interesse que sua vida despertaria nos anos seguintes até sua morte em 31 de agosto de 1997. A exposição cobre exatamente esses 16 anos e documenta a evolução na imagem de Lady Di desde suas primeiras aparições como uma adolescente tímida até se transformar em uma mulher sofisticada e "glamourosa". Tudo seguido muito de perto pelas câmaras, não só as dos "paparazzi", mas também as de fotógrafos de prestígio como lorde Lichfield, que imortalizou Charles e Diana no dia de seu casamento, e os fotógrafos de moda Terence Donovan e Mario Testino. Testino tirou as fotos tidas como as últimas imagens oficiais da princesa antes de sua morte: algumas imagens para a edição de julho de 1997 da revista Vanity Fair. Uma das imagens que mais chama a atenção da exposição, por oferecer um pouco da intimidade de uma celebridade, é uma de John Swannel que mostra um momento de descanso de Diana e seus dois filhos, os príncipes William e Harry, durante uma sessão oficial de fotos para uma mensagem oficial de Natal.