Mostra de Cinema de Tiradentes abre calendário A Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 18 a 26 de janeiro, terá como tema a descentralização do cinema brasileiro e prestará homenagem à atriz Simone Spoladore. Nesta, que é a 16.ª edição do evento, foram 105 longas inscritos, 45 deles produzidos fora do eixo Rio-São Paulo. A participação das produções de Minas Gerais é recorde. A expectativa é que o festival atraia um público de cerca de 30 mil pessoas. Serão exibidos 120 filmes, entre títulos nacionais e internacionais. A programação, que abre o calendário audiovisual brasileiro deste ano, também inclui seminários, debates, oficinas e atrações artísticas gratuitas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.