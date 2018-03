Mostra de cerâmica suruí no Instituto de Artes da Unesp A criação de uma cerâmica indígena suruí, em Rondônia, é um ritual coletivo, familiar. Primeiro, mulheres e crianças andam quilômetros para recolher a melhor argila que podem encontrar no igarapé. Depois, voltam à aldeia para esculpir peças que serão utilitárias - grandes panelas, sopeiras, vasilhames e cuias - e o momento da queima desses artefatos se torna a parte mais complexa do processo. Nessa hora, as suruís se isolam, concentram-se para dar o polimento às obras. "O acabamento é uma questão de status no grupo", conta o ceramista e escultor Jean-Jacques Vidal, responsável pela curadoria da mostra Cerâmica Paiter Suruí, que pode ser vista no Instituto de Artes da Unesp.