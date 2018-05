Mostra de Audiovisual Israelense reúne 21 filmes em SP

"Queremos fazer um panorama da produção recente israelense. Teremos filmes desde ficção científica, passando por comédia e drama", diz Benjamin Seroussi, curador da Mostra Audiovisual Israelense. Seroussi explica que a diferença da Mostra para o Festival de Cinema Judaico é que o Festival seleciona filmes produzidos em todo o mundo e que tratam de temas que tenham a ver com o judaísmo, independentemente se foram ou não produzidos em Israel. "Somos dois festivais complementares e não concorrentes", diz. Tanto é que serão exibidos na Hebraica (que promove o Festival) filmes da Mostra, promovido pelo Centro da Cultura Judaica.

Dentre os destaques da Mostra deste ano está o longa A Missão do Gerente de Recursos Humanos, dirigido por Eran Riklins. O filme também estará no circuito comercial. Na Mostra, o produtor Haim Mackbelrg conversará com o público amanhã, às 20h30, no Centro da Cultura Judaica, e no sábado, às 20h30, na Hebraica. A exibição do filme abrirá o festival.

A mostra apresentará um recorte da obra do cineasta David Perlov, nascido no Rio de Janeiro, mas que passou a infância em Belo Horizonte e São Paulo. Depois de se mudar para Paris e se radicar em Israel, ele é considerado atualmente o pai do cinema moderno israelense. Perlov morreu em 2003, em Tel Aviv. A Mostra é a oportunidade de rever alguns dos filmes que foram exibidos numa retrospectiva sobre o cineasta promovida no início deste ano pela Cinemateca Brasileira e Instituto Moreira Salles. Entre eles estão Diários e Em Jerusalém. Perlov, segundo o curador, deixou um legado que vai além de seu trabalho como cineasta. "Ele foi um dos mais influentes professores da Universidade de Tel Aviv -TAU)".

A diversidade da cultura israelense também será contemplada na série para TV "Mary Lou". Os quatro capítulos da primeira temporada serão exibidos no domingo, a partir das 19h, no Centro de Cultura Judaica. A série - uma mistura de "Glee", com a versão gay do musical "Mamma Mia!" - conta a história de Meir, um jovem homossexual em busca da sua mãe e que mora em Tel Aviv, cidade com grande comunidade gay. "Se Jerusalém é nosso centro religioso, Tel Aviv é muito laica", diz o curador. As informações são do Jornal da Tarde.

4ª Mostra Audiovisual Israelense - Abertura amanhã, às 20h30, no Centro de Cultura Judaica (Rua Oscar Freire, 2500). Tel. (011) 3065-4333. Mostra vai até o dia 12 de junho.