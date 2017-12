Mostra de arte em Londres permite comprar ações de obras de Banksy

"My Art Invest" abriu as suas portas no leste de Londres na quinta-feira, proporcionando a colecionadores de arte uma plataforma de negociação online onde se pode comprar ações de obras de artistas de rua importantes a partir de apenas 5 libras (8 dólares).

"Queremos democratizar a arte", diz Tom-David Bastok, um francês de 25 anos, fundador do "My Art Invest", à Reuters. "Para mim, é muito, muito, muito importante que todo mundo possa colocar um pé no mercado de arte."

Ele chamou o "My Art Invest" de "Gallery 2.0", onde ao entrar, os potenciais compradores recebem iPads, que podem ser usados para verificar preços, disponibilidade de ações e fazer compras.

Um comprador que adquire um quarto das ações de uma obra pode levá-la para casa por três meses, um quarto de um ano.

Muitas pessoas do público jovem e artístico gostaram da idéia de poder adquirir obras de arte, mas alguns vêem o processo como um passo em direção à transformação da cultura em commodity.

"Eu gosto da ideia, eu gosto que os artistas estejam sendo reconhecidos ... mas realmente alimenta o consumismo", disse Azziza Tillock, uma londrina de 28 anos.

O mercado global de arte contabilizou 65,9 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de 8 por cento e o nível mais alto desde 2007, segundo um relatório da European Fine Arte Foundation.

Os preços iniciais são definidos por "My Art Invest", com base no valor de mercado. Quanto mais cara for uma obra, maior será o número de ações em que ela será dividida. Quando a oferta inicial é concluída; e todas as ações, vendidas, os proprietários podem listar suas ações para revenda ou troca a qualquer preço que quiserem.