Mostra 'David Bowie' recebeu mais de 80 mil visitantes

A mostra David Bowie, que trouxe ao Brasil uma retrospectiva da carreira do músico e artista inglês, recebeu, em pouco mais de dois meses, cerca de 80.190 visitantes, em uma média de 1.129 pessoas por dia.

A exposição, com mais de 300 objetos do cantor, ficou em cartaz de 31 de janeiro a 20 de abril. A mostra que a precedeu, Stanley Kubrick, recebeu 80.972 pessoas. Vale lembrar que a mostra Kubrick permaneceu mais tempo em cartaz, 79 dias, com média de 1024 visitantes por dia.

Já a mostra Bowie esteve aberta por 71 dias e contou com um reforço no final. Quem deixou para a última hora teve a madrugada para conferir a exposição. Pela primeira vez o MIS fez uma virada, abrindo no sábado (19) às 10h e fechando no domingo às 22h, Em um intervalo de 36 horas, recebeu quase seis mil pessoas, cerca de 167 por hora.

Originalmente organizada pelo Victoria & Albert Museum de Londres, a mostra chegou a São Paulo depois de ter passado pelo Canadá. Segundo seus curadores inglese, Victoria Broackes e Geoffrey Marsh (do museu Victoria & Albert Museum de Londres), o Brasil foi um dos primeiros países a contatá-los. "Fechamos a exposição aqui no MIS em 2011, antes mesmo de abrir em Londres. Sou grande fã de Bowie e é com muita satisfação que trazemos mais uma grande mostra para o nosso museu", declarou André Sturm, diretor executivo do MIS, ao Estado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A próxima mostra do MIS, que abre em 1º de maio, inaugura o Maio Fotografia no MIS 2014 e ocupa com fotografias todos os espaços da instituição. Este ano serão sete mostras, Duas internacionais, do norte-americano Gregory Crewdson e do checo Josef Koudelka. Já os brasileiros estão representados por nomes como Valdir Cruz e Robério Braga.