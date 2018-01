Mostra contempla versões de Shakespeare

Samplear não é propriamente o primeiro verbo que vem à cabeça quando o assunto é o teatro elisabetano do século 16. Mas são termos como esse que ajudam a iluminar o conceito por trás de Experimento Shakespeare, mostra que o Sesc Belenzinho abre a partir do dia 14.

Ao reunir três espetáculos, além de uma série de cursos e oficinas, o evento tenta desvendar possíveis apropriações que o teatro da pós-modernidade possa fazer da obra shakespeariana. Não se trata de levar à cena montagens fiéis de textos do bardo, mas dramaturgias que se desenvolvam a partir de seus temas e de seu universo. Peças que apresentam os personagens em novos contextos, surgindo como obras independentes de sua fonte de inspiração. "Shakespeare tem potência para o teatro que se faz hoje", considera a programadora do Sesc, Natália Nolli Sasso. "Talvez por trabalhar com esse fundo mítico. Não se sabe. O que se percebe é que esse material se presta a essa conversa com o contemporâneo."

Sucesso no Rio de Janeiro, R&J é uma leitura de Romeu e Julieta. Dirigida por João Fonseca, a peça que abre a programação retoma o trágico romance, ambientando-o em um colégio. "Existe uma peça dentro da peça. São alunos ensaiando o que seria uma montagem de Romeu e Julieta. E, com isso, cria-se um jogo teatral", diz Fonseca.

O norte-americano Joe Calarco é o autor da adaptação. Em sua leitura, ele não muda apenas a época e o cenário nos quais localiza a trama. O casal de adolescentes apaixonados é personificado por dois meninos. E, ainda que mantenha 90% do texto original, também craveja-o de inserções e referências, muitas delas à cultura pop. "A beleza e a profundidade com que Shakespeare fala do amor mantém essa história viva, capaz de atingir a todos os públicos", lembra o diretor.

Em A Invenção do Humano, o crítico Harold Bloom discorria sobre a perenidade dos personagens concebidos por Shakespeare. Suas criações ofereceram um novo sentido ao conceito de humanidade, deram ao homem contornos até então desconhecidos. É assim que muitas de suas histórias pairam hoje sobre o imaginário coletivo, mesmo para aqueles que não chegaram a ler as peças que ele deixou. "De uma forma ou de outra, as pessoas conhecem o enredo e se sentem próximas daquilo", observa Natália.

Embasado por esse ponto de vista, o evento também convidou diretores e grupos a apresentar diferentes versões de algumas cenas consagradas do autor inglês. O público poderá acompanhar a três olhares distintos para a cena do balcão, de Romeu e Julieta, e para o afamado solilóquio do "ser ou não ser", em Hamlet.

O percurso de transformação e autoconhecimento do príncipe da Dinamarca já inspirou centenas de apropriações e releituras. Entre elas, Ensaio.Hamlet, espetáculo que a Cia. dos Atores estreou em 2004. O trabalho, a ser remontado especialmente para o evento, alcançou imensa repercussão – tanto aqui quanto fora do País.

Em sua "autópsia" do personagem, o diretor Enrique Diaz e o grupo carioca retiraram a "trama do Olimpo." O intuito era aproximá-la dos novos dias. Porém, não se encerra aí. Questões biográficas dos atores se misturam à ficção. As indagações dos intérpretes diante dos papéis que estão a representar são explicitadas. Será assim que o processo de descoberta da obra clássica ocupará tanto espaço em cena quanto ela própria.

Quem também evidencia seu caminho criativo ao apropriar-se de outra tragédia é a atriz Heloise Baurich Vidor. De posse de Macbeth, ela cunhou uma versão que parte do ponto de vista da mulher do nobre escocês. A figura de Lady Macbeth surge como eixo de uma narrativa multifacetada, que toma a forma de uma "aula-espetáculo". Despontam aí inquietações com as quais Heloise deparou-se ao trabalhar o texto com seus alunos. "A ideia era aproximar os textos clássicos dos jovens, que acham essa dramaturgia chata, complicada, rebuscada", aponta Heloise. "Faço pequenos trechos preservando a dramaturgia original. E cruzo a ficção com o aqui/ agora da situação de uma aula."

EXPERIMENTO SHAKESPEARE

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. De 14/1 a 29/2. Ingressos: R$ 2/ R$ 24 (algumas atividades são gratuitas)

DESTAQUES

R&J de Shakespeare - Juventude Interrompida

14/1 a 26/2. Sex. e sáb., 21h30. Dom., 18h30.

Ensaio.Hamlet

14 a 29/2. Ter. e qua., 21h.

Uma Lady MacBeth

Dias 4 e 5/2. Sáb,, 20 h. Dom., 17 h.

Versão de Cena

Romeu e Julieta. Dia 27/1. Sex., 20 h.

Hamlet. Dia 28/1. Sáb., 20 h.

Encontro. Hamlet

Workshop com Enrique Diaz. Dia 11, sáb., 16 h.

Encenar Shakespeare

Bate-papo com Antunes Filho, Aderbal Freire-Filho e Celso Frateschi.

Romeu e Julieta do Galpão no Globe Theatre

Exibição do documentário sobre a montagem.

Dia 23, qui., 20 h.

Shakespeare: leituras

Oficina com Marici Salomão. De 17/1 a 14/2. Ter., 18h30