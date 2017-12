Mostra com personagens criados por Stan lee aponta futuro das franquias no cinema

O primeiro encadernado da série mais recente do grupo foi impresso com seu título acompanhado da frase: "Os Vingadores cósmicos". Agendado para estrear em julho de 2014 no Brasil, o filme é dirigido por James Gunn e protagonizado por Chris Pratt (Star-Lord), Bradley Cooper (a voz de Rocket Racoon) e Vin Diesel (dublando o pouco articulado Groot). O filme será o último antes da estreia da Os Vingadores 2 - A Era de Ultron, capítulo final da segunda fase da Marvel Studios no cinema. A primeira foi iniciada em 2008, com o primeiro Homem de Ferro e terminou em Os Vingadores e, para a terceira, estão previstos um novo Thor, outro Capitão América, mais Guardiões da Galáxia, um terceiro Vingadores e a estreia do Homem-Formiga no cinema - com Michael Douglas e Paul Rudd vestindo o uniforme do herói.

Além de artes conceituais da pré-produção de Guardiões da Galáxia, a sala do personagem era composta por artes das mais recentes edições da equipe, com formação completamente diferente dos primeiros gibis do grupo. No meio do espaço e encerrando a exposição, um impressionante busto do personagem Groot.