Mostra Cinema e Direitos Humanos vai até domingo em SP

Serão apresentadas além de produções inéditas no Brasil, filmes realizados em diferentes países do continente, como Colômbia, Paraguai e Venezuela. A mostra é uma realização da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com produção da Cinemateca Brasileira.

São títulos escolhidos por seu conteúdo definido, focados na infração ou na defesa de direitos humanos básicos. Um bom exemplo é "Diário de Uma Busca", de Flávia Castro, que será exibido hoje. O filme fala de uma época em que esses direitos eram violados como parte de uma política de Estado. A diretora recorda sua vida de filha de exilados, passando por vários países, num processo memorialístico que é também testemunho de um tempo ao qual ninguém deseja voltar. Ou quase ninguém.

"Quem se Importa", de Mara Mourão, também hoje, reúne uma série de 18 "empreendedores sociais". Gente de boa vontade, que não se conforma com os rumos do mundo e procura torná-lo mais humano e habitável. O filme abriu a mostra, segunda-feira no Cine Sesc, na presença da ministra Maria do Rosário, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. "A mostra, além de dialogar com o nosso tema é cinematograficamente consistente, composta de ótimos títulos", disse a ministra, elogiando a curadoria, a cargo de Francisco César Filho.

De fato, a mostra traz também títulos importantes, que já fazem parte da história da cinematografia latino-americana. São os casos dos brasileiros "Bicho de Sete Cabeças", "Chuvas de Verão" e "Central do Brasil", e do cubano "Morango e Chocolate". Filmes que dialogam com os problemas da infância, juventude, de velhice, e denunciam a intolerância contra homossexuais em sociedades fechadas. Ou seja, em quase todas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Cinema e Direitos Humanos - Cinemateca (Largo Sen. Raul Cardoso, 207); Cinesesc (Rua Augusta, 2075), tel. (011) 3087-0500. www.cinedireitoshumanos.org.br