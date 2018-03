MOSTRA CELEBRA OBRA DE BRENNAND O artista pernambucano Francisco Brennand, de 85 anos, é homenageado em São Paulo em exposição que será inaugurada no dia 2 de fevereiro no Sesc Interlagos. A mostra O Escultor Francisco Brennand - Milagres da Terra, dos Peixes e do Fogo, reunirá mais de 60 de suas obras criadas por meio da técnica da cerâmica. A curadoria da exposição, que traz as figuras mitológicas, pássaros, peixes, jacarés, lagartos e frutos explicitados nas peças do escultor e pintor, é assinada por Emanoel Araujo, diretor do Museu AfroBrasil. O Sesc Interlagos fica na Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. A mostra ficará em cartaz até 30 de junho.