Mostra ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ terá venda antecipada de ingressos

O Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, tel. 2117-4777) inicia no dia 8 de julho a venda antecipada dos ingressos da exposição Castelo Rá-Tim-Bum, dedicada ao programa de televisão que encantou uma geração de crianças entre 1994 e 1997, quando foi ao ar na TV Cultura. Com figurinos, objetos usados nas gravações e instalações interativas, a mostra em homenagem aos 20 anos do programa ficará em cartaz entre 16 de julho e 12 de outubro. A venda antecipada será feita pelo site Ingresso Rápido e o valor é R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A partir de 16 de julho, ele também poderá ser adquirido no MIS por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

