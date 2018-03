Mostra Caos e Efeito reúne diversas visões sobre produção artística no Brasil

Uma série de perguntas inquietantes sempre surgem quando se trata de discutir arte contemporânea: qual é a cara da produção atual? Quais são as tendências mais marcantes presentes nos trabalhos das novas gerações? Ainda vigora uma preocupação com a questão nacional? Para tentar enfrentar essas e outras questões o Itaú Cultural convidou os curadores Fernando Cocchiarale, Lauro Cavalcanti, Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff e Tadeu Chiarelli, identificados como os mais ativos do País por uma pesquisa em documentos relativos a mais de sete mil exposições realizadas no Brasil na última década. E o resultado, ou melhor, os resultados, podem ser vistos a partir de amanhã, quando a mostra será inaugurada para convidados na sede do instituto. A proposta inicial era que esse time de curadores apresentasse um panorama prospectivo e comum da arte brasileira, mas rapidamente tal ambição mostrou-se inviável diante de uma série de obstáculos geográficos e do tempo curto. Melhor apostar em análises interpretativas mais densas, mesmo que plurais, ao invés de referendar em coro nomes que apenas estão surgindo, entrando num jogo que interessa sobretudo ao mercado de arte.

Assim, cada um deles concebeu - com um auxílio de um amplo time de cocuradores e curadores assistentes - uma mostra na qual aborda aspectos que considera mais instigantes e iluminadores nesse processo de reflexão sobre os rumos da arte brasileira atual. Evidentemente há pontos de coincidência e a preocupação em estabelecer laços entre os cinco núcleos, que vão desde o cuidado em estabelecer um padrão museográfico único até a tentativa de não repetir o mesmo artista em diferentes segmentos. Neste caso a exceção fica por conta de Nelson Leirner - atualmente com uma retrospectiva em cartaz no Sesi - e Lygia Pape, a grande referência histórica da mostra - com obras tanto na exposição de Lauro Cavalcanti, intitulada Eu Como Eu, como no núcleo organizado por Moacir dos Anjos, cujo título deriva da série de fotografias realizadas pela artista desde 1968 retratando concentrações humanas em espaços urbanos e que se chama Espaços Imantados. Alguns exemplos desses registros, praticamente inéditos, podem ser vistos na mostra.

Fricção. Para dividir o espaço entrecortado do Itaú Cultural, o primeiro critério foi o quantitativo. Assim, a mostra Contra-pensamento Selvagem - concebida por Herkenhoff - ocupa todo o piso do segundo subsolo, já que um dos pontos de partida dessa pensata sobre a arte brasileira é exatamente o de colocar em fricção uma série ampla de trabalhos. "Queríamos criar esse espaço tensionado, problematizado", explica Orlando Maneschy, um dos três cocuradores da mostra. Contrapondo-se, como diz o próprio título do núcleo, à visão eurocentrista de Claude Lévi-Strauss acerca da cultura dos trópicos, a proposta é dar continuidade à reflexão iniciada por Herkenhoff na 24.ª Bienal de São Paulo acerca da questão da antropofagia, colocando destaque na diferença, na diversidade e na produção ativa realizada na região mais periférica do País.

A questão da identidade nacional também é um dos principais fios condutores do segmento Eu Como Eu, projetado por Lauro Cavalcanti. O diretor do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, indaga sobre a existência de certos estereótipos associados à arte brasileira e a relação entre essa imagem distorcida e um diagnosticado esvaziamento em relação a uma ideia de arte nacional nesse período de globalização cada vez mais intensa. "A identidade nacional não é um dado absoluto, mas representações em um jogo de espelhos que só se definem uma vez colocadas em oposição segmentar com as outras. Em outras palavras, vemo-nos em relação ao outro e ao modo como somos vistos", escreve.

Curiosamente tanto a mostra Eu Como Eu como o núcleo Cavalo de Troia, idealizado pelo também carioca Fernando Cocchiarale - que compartilham o espaço do primeiro subsolo - são os dois segmentos da exposição que mais recorrem ao passado para tentar explicar o presente. Dentre os nomes selecionados pelos dois curadores há um leque amplo de referências incontornáveis à arte do século 20, como Anna Bella Geiger, Nelson Leirner, Antonio Dias e Marcel Gautherot, convivendo com uma ampla seleção de obras recentes, de artistas como André Komatsu, Michel Groisman e Ducha, entre outros.

Finalmente no primeiro andar se situam as mostras Espaço Imantado, de Moacir dos Anjos, e Projetar o Passado, Recuperar o Futuro, de Tadeu Chiarelli. Enquanto a primeira se debruça sobre um viés de caráter mais temático, explorando o anseio - e a impossibilidade - da arte de trazer para dentro do espaço expositivo a riqueza e multiplicidade das ruas, o recorte proposto pelo diretor do MAC-USP trata da forma como a produção contemporânea vem se aproximando de outras linguagens artísticas, rompendo de forma cada vez mais aguda com os cânones e mesclando ficção e realidade para construir novas narrativas. Com um olhar bastante prospectivo (Lenora de Barros e Rosângela Rennó, representadas por trabalhos que lidam com a questão da identidade, pessoal e nacional, são os lastros históricos), Chiarelli nos propõe um recorte que enfatiza tanto a presença de um certo caráter melancólico, de retorno - seja na forma de ficção ou memorialista - ao passado, como uma discussão sobre a presença de uma ação poética que busca nexos mais sólidos com a realidade. O curador identifica na geração atual a presença de uma certa perplexidade em relação ao mundo contemporâneo fragmentado. "Não é uma falta de compromisso, é como se estivéssemos vivendo num compasso de espera. As pessoas estão aguardando o que vai acontecer", explica, remetendo assim à ambiguidade entre presente e passado presente no título de seu núcleo e ajudando a iluminar a leitura dos outros trabalhos reunidos na exposição.

Afinal, Caos e Efeito (cujo título ironiza com o fato de não ser possível atingir as causas, mas apenas - parcialmente e de forma diversa - os efeitos), com seus mais de 80 artistas e quase uma centena de obras, é ao mesmo tempo uma e cinco exposições. Cinco correntes, diversas mas fortemente presentes, que problematizam mais do que respondem de forma simples e unívoca o que é a arte brasileira. A opção por ampliar os pontos de vista parece mais acertada diante de um universo tão amplo de questões e obras em circulação e confirma que a diversidade não se encontra apenas na produção mas no olhar e na análise crítica lançada sobre essas obras. Mesmo sem contornos precisos, mais vale a pena olhar para a produção nacional do que esquivar-se dela, como faz a Bienal de São Paulo ao eleger a hegemônica arte norte-americana como tema de mostra comemorativa de seus 60 anos.