Mostra anticlichês

Muito já se repetiu que o MAC vive uma espécie de conflito de personalidade, sendo simultaneamente um museu de arte contemporânea e detentor de uma das mais importantes coleções modernistas do País, doada por Ciccillo Matarazzo à USP em 1963. Ao invés de consolidar essa cisão do acervo em dois grandes blocos - modernista e contemporâneo -, o diretor do museu, Tadeu Chiarelli, vem procurando explorar essa dualidade, promovendo um questionamento permanente de certos paradigmas vinculados à arte moderna a partir de uma inquietação e de um questionamento típicos da contemporaneidade.

Tomando como ponto de partida o estabelecimento de uma série de diálogos (alguns deles inusitados) num conjunto de cerca de 150 trabalhos, o curador procura demonstrar como é limitada a tese de que a modernidade no Brasil nasce da vontade individual de alguns artistas - personificada por exemplo nas telas de teor expressionista expostas por Anita Malfatti em 1917 ou na mitificação em torno da Semana de Arte Moderna de 1922 - para se esgotar em meados do século 20.

Outro desses lugares comuns colocados em xeque pelas próprias obras reunidas no acervo do MAC seria a necessidade da crítica, um tanto artificiosa, de atribuir uma radicalidade nem sempre presente a essa produção. "Por mais radicais que fossem os modernos, eles sempre respeitaram os paradigmas das belas-artes", sintetiza Chiarelli.

Como se fizesse um percurso às avessas, a mostra é aberta com três obras que propõem um rompimento efetivo com os modelos normativos da pintura e da escultura: O Grande Móbile Branco, de Alexander Calder; a tela cortada por Lúcio Fontana, intitulada Conceito Espacial; e a única obra de Lygia Clark presente no acervo do MAC, Plano em Superfícies Moduladas n.º 2, de 1956.

Segundo Chiarelli, ao questionarem os limites da tela e da representação tridimensional, esses trabalhos estabelecem uma espécie de linha divisória, de superação da modernidade. A novidade está exatamente em seu caráter mais experimental, na proposição de uma "relação entre o espaço real e o espaço da arte".

Tendo esses momentos radicais como marco de chegada, a mostra se organiza em torno de cinco grandes segmentos nos quais a curadoria procurou ressaltar diálogos entre as modernidades europeia e brasileira. O primeiro trata das experimentações concretistas e tem como eixo a célebre escultura Unidade Tripartida de Max Bill, premiada na Bienal de São Paulo.

Chiarelli recusa, no entanto, atribuir à escultura um protagonismo total na divulgação desse repertório no País, atribuindo a outros artistas como Sophie Taueber-arp e Andre Lhote o papel de disseminadores do pensamento construtivo entre os artistas brasileiros.

Num segundo momento, estão reunidos os trabalhos nos quais a arte é vista como um espaço de alteridade, de criação de novos mundos, congregando obras costumeiramente afiliadas ao expressionismo ou ao surrealismo. Convivem assim, numa mesma parede, retratos pintados por artistas como Flávio de Carvalho, Ismael Nery, Picabia e Picasso.

Revela-se a partir desse confronto um leque amplo de nuances, muitas vezes ocultos quando se adota uma segmentação em escolas ou cronologias excessivamente esquemáticas, e uma permanência dos esquemas compositivos vinculados ao gênero do retrato, que sobrevivem apesar dos diferentes experimentalismos formais e expressivos identificados individualmente.

Evidentemente a necessidade de se fazer um recorte enxuto, em função do espaço exíguo acabou fazendo com que a seleção privilegiasse as obras de primeira grandeza dessa coleção, como A Boba, de Anita Malfatti, a já mencionada tela de Pablo Picasso ou A Santa da Luz Interior, de Paul Klee. Há na exposição, no entanto, alguns trabalhos nunca mostrados antes e de grande interesse, como a aquarela A Vaidade, de Alfred Kubin, professor de Oswaldo Goeldi em sua estadia europeia.

Um dos pontos de maior destaque é o terceiro bloco, que traz à tona um aspecto bastante recorrente no modernismo brasileiro de segunda geração: a presença em muitos artistas de uma vontade de situar sua produção na fronteira - rica e problemática - entre abstração e arte figurativa. Aí se encontram Volpi, com suas fachadas geometrizadas, as paisagens fantasiosas de Lívio Abramo e até mesmo uma surpreendente escultura de formas orgânicas irreconhecíveis, de Victor Brecheret.

Outro mito colocado em questão pela mostra em seu quarto segmento é a apregoada afirmação de que a arte moderna não faria mais recurso à alegoria, como forma de representação de uma ideia ou conceito. Chiarelli demonstra como a noção de barbárie está presente nas botas sujas de sangue representadas por Andre Grosz ou como o poder se encontra corporificado na composição O Enigma de Um Dia, de Giorgio de Chirico.

Encerrando a exposição está o núcleo dedicado a um outro bloco de obras abstratas, desta vez porém enfatizando o aspecto expressivo, a gestualidade muitas vezes catártica do artista.

Além da mostra Modernismos no Brasil, o MAC também expõe a partir de amanhã um conjunto de doações recentes, confirmando seu interesse em expandir o acervo, com obras de Arcângelo Ianelli, Sandra Cinto e um trabalho conjunto de Leonilson e o artista alemão Albert Hien.

Também está em cartaz no espaço do Parque do Ibirapuera a mostra MAC em Obras, que propõe ao público, aos artistas e aos conservadores o desafio de refletir sobre uma série de desafios vinculados à conservação e exposição da produção contemporânea. "Quem mais, a não ser um museu universitário, poderia fazer isso?", pergunta Chiarelli.