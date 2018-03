Mostra amplia programação

A boa notícia é que o fato de haver crescido não comprometeu o seu perfil. Na contramão da habitual curadoria do tipo vitrine-novidadeira, o Festival Contemporâneo de Dança continua interessado em desinflar a atitude consumista que vem pautando a relação do público com a arte. No lugar de programar apenas as celebridades do momento, repete seus convidados. E, assim, torna-se uma oportunidade para a verticalização do conhecimento, pois permite acompanhar a produção desses artistas.

Eis alguns exemplos desse tipo de curadoria: em 2008, o Festival Contemporâneo apresentou um solo ainda não finalizado do coreógrafo marroquino Taoufiq Izeddiou, e agora ele volta para mostrar o resultado final de Aaleef. E também apresenta Aataba, que montou para seu grupo.

Com o sueco Jefta van Dinther passou-se algo parecido. Vamos poder conhecer no que deu o que mostrou no ano passado, no Estúdio Nave, em São Paulo. Kneeding foi criado em parceria com Fredéric Gies e Thiago Granato, e o Gies, com seu trabalho autoral, também já participou do Festival Contemporâneo. Paz Rojo, de Madri, e Cristian Duarte, de São Paulo, igualmente já programados na terceira edição, agora mostram outros trabalhos: Lo Que Sea Moviéndose Así (Paz Rojo) e The Hot One Hundred Choreographers (Cristian Duarte).

Dentre os que estreiam agora no Festival estão Eszter Salamon, artista húngara radicada em Berlim, que nunca se apresentou no Brasil, com Dance for Nothing, solo que dialoga com a obra Lecture of Nothing, de John Cage; Michelle Moura, do coletivo Couve-flor, de Curitiba, com Cavalo; e Marcelo Gabriel, de Belo Horizonte, Quando o Sol Brilha Mais Forte, a Sombra É Mais Escura. Completando a programação, a oportunidade preciosa para reencontrar as maestrias de Sheila Arêas, dirigida por Cristian Duarte em Cornélia Boom, e de Ricardo Iazzetta em Noiva Despedaçada.

Além das apresentações, serão oferecidas duas palestras e quatro oficinas de criação. As palestras tratarão de dois dos eixos teóricos que vêm circulando entre os artistas da dança: Corpo sem Órgãos, com o filósofo e criador da Escola Nômade de Filosofia Luiz Fuganti, e Corpomídia, com a dramaturgista Rosa Hercoles, coordenadora do Curso Comunicação das Artes do Corpo da PUC-SP. E as oficinas, com 20 vagas cada uma, serão com Taoufiq Izeddiou e o músico Adil Amimi (1.º e 2 de novembro, das 15 às 19 horas), Jefta Van Dinther (3 e 4, das 15 às 19 h), Eszter Salamon (4, 5 e 6, das 15 às 19h) e Michele Moura (3 a 7, das 13 às 19h). Todas as atividades realizadas pelo Festival Contemporâneo de Dança são gratuitas.