Mostra alemã reúne anúncios publicitários inusitados

Uma exposição na cidade alemã de Düsseldorf reúne anúncios publicitários inusitados e chocantes produzidos pelas agências de propaganda para chamar a atenção e surpreender o público. Intitulada Radical Advertising (Publicidade Radical, em tradução livre), a exposição mostra os meios usados pelos especialistas em comunicação para que seus anúncios publicitários não passem despercebidos em meio ao grande volume de informação a que os consumidores são expostos. Entre as campanhas inusitadas está um urinol instalado a dois metros de altura, que chama a atenção para uma empresa aérea que oferece mais espaço para passageiros com pernas compridas. Apesar do tom cômico de algumas peças publicitárias, nem todos os anúncios são divertidos. A mostra inclui, por exemplo, um anúncio contra o alcoolismo que traz um laço de enforcamento em forma de garrafa, feito para chocar o público. Em outro anúncio, a ONG Anistia Internacional mostra duas mãos saindo de um bueiro para lembrar de pessoas aprisionadas por motivos religiosos. Mudança fundamental Segundo os organizadores da mostra, campanhas de publicidade inusitadas estão em voga porque o mundo está cada vez mais saturado de informação. "A mudanca do século marcou também uma mudança fundamental na propaganda", dizem os curadores da mostra. Segundo eles, o crescente número de canais de comunicação como televisão, internet e celulares mudou os hábitos de consumo de informação. Isso forçou os publicitários a escolher novos meios de alcançar o público para se sobressair em meio à grande quantidade de mensagens captadas diariamente pelo consumidor. A exposição em Düsseldorf mostra novas tendências como publicidade através de blogs na internet ou a chamada "propaganda de guerrilha", baseada em eventos surpreendentes. Um exemplo exposto é um carro modelo "Mini" oferecido como um hotel minimalista para torcedores durante a Copa do Mundo de 2006. A exposição Radical Advertising fica em cartqz na galeria de arte contemporânea NRW Forum, em Düsseldorf, até 26 de agosto de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.