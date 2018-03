Mostra alemã conta história do nu artístico

Uma exposição em Düsseldorf, na Alemanha, mostra a história do nu artístico e a polêmica que obras retratando corpos desnudos causaram através dos séculos. A mostra no museu Kunst Palast inclui cerca de 300 obras que giram em torno de um só tema: o corpo nu. Entre elas estão esculturas da antigüidade, pinturas de artistas famosos e também fotos, desenhos e instalações de vídeo. As obras expostas pertencem às mais diferentes épocas e vão desde uma estátua grega datada do ano 300 a.C. até a arte contemporânea. Entre os artistas mais conhecidos estão expoentes da pintura como Picasso, Paul Cezanne, Brueghel, Rubens e Rembrandt. Segundo o curador, Beat Wismer, o objetivo é também mostrar a polêmica que o nu artístico causou nas mais variadas sociedades, e como as obras foram usadas pelos artistas para quebrar tabus. "O tema da mostra é tanto a atração erótica do nu artístico como o horror que a visão nua e crua do corpo pode causar no observador", diz Wismer. A exposição está causando polêmica: vários críticos ficaram indignados com algumas das obras que foram caracterizadas de pornográficas, como por exemplo vídeos de conteúdo erótico e pinturas explícitas. O título da mostra, Diana e Actéon, se refere a uma lenda grega segundo a qual um jovem viu a deusa Diana nua e foi castigado por ela. Esse mito é o tema de várias das obras em exibição. A exposição fica em cartaz até o dia 15 de fevereiro de 2009. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.