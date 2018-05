Moscou abre mostra de bonecas russas

Uma exposição das tradicionais bonecas russas vem atraindo crianças e adultos a um shopping center de Moscou.

As matrioshkas, como elas são chamadas, são bonecas de madeira tradicionalmente apresentadas em uma série, de tamanhos diferentes, que se encaixam uma exatamente dentro da outra, de modo que apenas a maior possa ficar exposta, contendo todas as outras em seu interior.

Elas vêm repetindo o sucesso que fizeram em Paris, há um ano. O que chama atenção nesta exposição é o tamanho exagerado das bonecas, que vai de seis a treze metros de altura.

Cada uma das bonecas gigantes representa um estilo diferente da arte tradicional russa.

"Gostei muito da mostra. Cheguei aqui por acaso, depois de ter visto de longe uma enorme matrioshka", afirmou uma visitante.

Ela também diz ter ficado impressionada pela variedade de estilos.

Todas as bonecas foram feitas a mão pelo ateliê do artista russo Boris Krasnov, um conhecido cenógrafo do país.