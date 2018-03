Mosaicos faz festa para Jorge Ben Jor

Filho de mãe etíope, Ben Jor teve sua obra influenciada por ritmos africanos e árabes, além de beber nas fontes do rock, soul e funk americanos. Um dos nomes da chamada "turma da Tijuca", do Rio - que tinha ainda Erasmo Carlos e Tim Maia -, ele aumentou a dose de suingue na música brasileira, em um tempo em que a leveza da bossa nova dominava a cena. À época, os puristas viam overdose naquele balanço moderno. O artista, porém, ganhou espaço e ainda alimentou as inovações da Tropicália.

MTV Debate discute o Santo Daime

Droga ou religião? Mediado pelo cantor e compositor Lobão, o MTV Debate entra hoje na polêmica sobre a liberação do chá de ayhuasca, o Santo Daime, para fins religiosos no Brasil. O tema voltou ao centro das discussões nos últimos dias por causa do assassinato do cartunista Glauco, adepto do Daime. Após anos de debates, a regulamentação do uso do chá foi publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de janeiro, com uma série de medidas para evitar o uso da substância como entorpecente.

FlashForward segue pistas de blecaute

Mistério. O AXN exibe hoje o 5.º episódio da primeira temporada da série FlashForward, que estreou nos EUA no ano passado com o peso de se tornar o substituto de Lost. No capítulo Gimme Some Truth, o detetive Mark Benford (Joseph Fiennes) tem de defender sua linha de investigação do blecaute que atingiu quase todas as pessoas do mundo para que os seus superiores continuem financiando o trabalho. A série, que teve uma pausa após o 10.º episódio, já voltou ao ar nos EUA. O 1.º ano terá 22 capítulos.

Kirstie Alley faz dieta em frente às câmeras

Talk show. A atriz Kirstie Alley, do filme Olha Quem Está Falando, saiu de cena por um tempo por causa do excesso de peso. Depois, ela desencanou e protagonizou a série Fat Actress, em que interpretava ela mesma e recebia amigos como John Travolta. Agora, a atriz ganhou o reality show Kirstie Alley"s Big Life, que acompanha sua luta para perder peso. Para falar sobre essa exposição, Kirstie está no Late Show with David Letterman, que vai ao ar na madrugada de hoje para amanhã, à 1 h, no GNT.

Peréio recebe Marcos Flaskman

Papo estranho. Na edição de hoje do Sem Frescura, Paulo César Peréio recebe o premiado cenógrafo de teatro Marcos Flaksman. Os dois são amigos de longa data, desde os tempos em que o diretor de arte começava na carreira e sonhava em ser ator. A dupla relembra sua trajetória e recorda a participação de antigos companheiros em suas vidas, nesta que é a 7.ª temporada do nada convencional talk show de Peréio. Para este ano, o programa tem prevista a realização de 26 episódios semanais.