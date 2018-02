Morumbi é sondado para shows de Paul McCartney

Adalberto Batista, diretor de Marketing do São Paulo Futebol Clube, disse nesta quarta-feira (8) que três produtoras diferentes consultaram o clube para reservar o Estádio do Morumbi para duas apresentações de Paul McCartney, em novembro.

"Fomos consultados. Não sei as datas exatas porque ainda não há nada certo", afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo a edição de ontem do jornal argentino Clarín, McCartney tocará na Argentina nos dias 14 e 15 de novembro (no estádio do River Plate ou no do Vélez Sarsfield).

De acordo com o diário, o ex-Beatle virá ao Brasil no mesmo mês. A turnê sul-americana de Paul também passará pelo Chile e, possivelmente, pelo Peru. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.