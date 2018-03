Morto aos 84 anos, Tomás Milián trabalhou com grandes nomes do cinema

Em seu último encontro com a amiga Monica Cattaneo, Tomás Milián revelou seu desejo - queria voltar a Roma para morrer na cidade que o acolheu com tanto carinho. Tomás Milián! Nascido Tomás Quintín Rodriguez em La Habana, Cuba, em 1933, ele se tornou conhecido na Itália, nos anos 1960, como ator. Trabalhou com grandes diretores em filmes importantes. Virou astro de spaghetti westerns e séries policiais de TV. Jovem, foi um dos homens mais belos do seu tempo. Parecia-se com Alain Delon, e como ele também foi protegido de Luchino Visconti. Na quarta, por volta 23 h, Tomás Milián foi encontrado morto em sua casa, em Miami. Tinha 84 anos. Morava sozinho. Aparentemente, foi vítima de um enfarte.

A seguir, uma lista de grandes filmes para lembrar Tomás Milián.

A Longa Noite de Loucuras, de Mauro Bolognini

Escrito por Pier-Paolo Pasolini o filme segue um grupo de jovens numa noite de sexo e prazeres

O Belo Antônio, de Mauro Bolognini

Outro roteiro de Pasolini, adaptado do romance de Vitaliano Brancati. Marcello Mastroianni casa-se com Claudia Cardinale, mas não consegue consumar a união. TM faz um de seus amigos.

O Trabalho, episódio de Luchino Visconti para Boccaccio 70

O aristocrata que paga para fazer sexo com a própria mulher.

Quando os Brutos se Defrontam, de Sergio Sollima

Pode parecer exagero, mas tem gente que considera Sollima o maior Sergio do spaghetti western, maior até que Leone. No original, o filme se chama Cara a Cara, e o grande duelo é entre Milian e Gian-Maria Volontè.

Corre, Homem, Corre, de Sergio Sollima

Outro grande faroeste de Sollima, outro confronto entre Milian e Volontè.

Bandidos em Milão de Carlo Lizzani

A louca perseguição a uma gangue de assaltantes de bancos.

La Banda del Gobbo, de Umberto Lenzi

O ‘Gobbo’ (Corcunda) é um criminoso corso que faz carreira em Roma. Milian faz seu irmão, Er Monnezza. Os personagens se tornaram tão populares que ganharam série na TV italiana.